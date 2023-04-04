Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri ‘3. İş İlerleme Toplantısı ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Toplantısına’ katıldı.

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ramazan Meral, Doç. Dr. Serap Kızıl Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Çayan Alkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen “Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ‘3. İş İlerleme Toplantısı ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Toplantısına’ katıldı.

Toplantıda hazırlanan raporda havza bazında su tüketimi hızla artarken, su kaynaklarının azalma trendinde olduğu, orta ve uzun vadede kuraklık maruziyet riskinin bulunduğu belirtildi. Kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla alınacak tedbirler arasında; şehir şebekelerindeki su kayıplarının azaltılması ve tasarruflu su kullanımı, endüstriyel su verimliliğinin artırılması, tarım alanlarında basınçlı sulamalara geçilmesi, yüzey sulama yöntemlerinde randımanın yükseltilmesi, toprak nemi izlenmesi ve yönetimi, atık suların yeniden kullanımı, su hasadı tekniklerinin uygulanması, su ölçüm tesislerinin modernizasyonu, yeni baraj ve göletlerin inşası gibi konu başlıkları altında öneriler ile kuraklık eylem planı hazırlandı.