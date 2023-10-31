Şanlıurfa’da sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı, yüksek ot verimine sahip yem bitkisi inci darısı, bölge hayvancılığının kaba yem üretimine katkı sağlayacak. Çölyak hastaları için de alternatif tahıl ürünü olacak.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi (GAPTAEM) mühendisleri tarafından yerli tohumların geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. 2 yıllık çalışmanın ardından sıcağa dayanıklı, su tüketimi az, gübre maliyeti düşük, zirai ilaç gerektirmeyen ve mısıra oranla yüzde 40 daha verimli inci darısı tescillenerek bölgede ekimi yaygınlaştırılacak.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa’da geliştirilen, yüksek sıcaklığa ve kuraklığa toleranslı, yüksek ot verimi ve kalitesine sahip yem bitkisi "inci darısı", bölge hayvancılığının kaba yem üretimine katkı sağlayacak. Glütensiz olduğu için çölyak hastaları için de alternatif tahıl ürünü olması bekleniyor.

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yücel’in önderliğinde, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) iş birliğinde yürütülen proje ile Çukurova ve GAP şartlarında yüksek ot verimi ve kalitesine sahip "inci darısı" popülasyonlarının belirlenmesi ve melez çeşitlerin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Talat Demirören Araştırma istasyonunda inci darısı ekimi yapılan alanlarda, uzmanlar tarafından incelemeler yapıldı. Koçan, tane sayısı ve rengiyle ön planda yer alan inci darı, yüksek verimi, girdisi az ve boy uzunluğu ile de dikkat çekiyor.

“Bölgede alternatif ürün olacak”

Bölgede yaygın olarak ekimi planlan inci darısı ile ilgili konuşan Yücel, “Bu darının en önemli özelliği yüksek sıcaklığa ve yüksek verime sahip olmasıdır. Karşılaştırmak istersek mısıra göre az girdileri olan ve mısıra göre daha yüksek verimi olan alternatif bir üründür” dedi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ise yapılan 2 yıllık çalışmanın ardından bölgede inci darısının yüksek verimle yetiştiğini belirterek, hem kaba yem ihtiyacının hem de çölyak hastalarının ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Çetiner, bölgede inci darısının ekim alanının genişleteceğini ifade etti.