Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı ve yağış olmamasına rağmen Sonbaharda çamlık alanlarda kendiliğinden çıkan Çıntar bolluğu satıcıların yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğal ortamda üreyen ve bölgelere göre farklı isimlerle bilinen Çıntar, sonbahar aylarında yağışlar sonrası çamlık alanlardan toplanıyor. Kırsa kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı haline gelen Çıntar, kilosu 130-150 lira arasında alıcı buluyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde halk pazarına hafta içi her gün çok sayıda köylü tarafından getirilen Çıntar, pahalı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tüketiliyor. Üreme alanlarının bulunmasının zor olduğunu belirten vatandaşlar, “Bulmak kadar toplaması da zordur. Sonbahar aylarında eğer yağış iyi olursa bol miktarda ürüyor. Son birkaç yıldır Sonbahar aylarında yağış olmuyor. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri ile bu kadar. Eğer bölgemiz yağış alırsa bol miktarda ürer. Çıntar bolluğu fiyatlara da yansır. Şu anda Çıntar’ın durumuna göre 130-150 lira arasında alıcı buluyor” dediler.