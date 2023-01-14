Meteorolojinin kar ve yağmur yağışı nedeniyle uyardığı Adıyaman’da sabaha karşı başlayan kar yüzleri güldürdü.

Meteorolojinin kar ve yağmur yağışı nedeniyle uyardığı Adıyaman’da sabaha karşı başlayan kar yüzleri güldürdü.

Kurak geçen kış mevsiminde barajların doluluk oranının tehlike arz ettiği Adıyaman kent merkezinin yüksek yerlerine ve birçok ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan Karadağ, Türmüz bölgesinde kar yağışı başladı. Yerler beyaza büründü. Şehir merkezinde ise yağmur yağışı etkili oluyor. Kar yağışı Adıyaman’ın Tut, Gölbaşı, Besni, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kar yağışı bazı bölgelerde 5 santimi geçti. Kar yağışı bir çok bölgeyi kaplarken, kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışının ortaya çıkardığı muhteşem manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

Vatandaşlar, kurak geçen yaz ve kış aylarında kar yağmasının kendileri ve çiftçileri sevindirdiğini belirterek, kar yağışının bereket getireceğini dile getirdi.