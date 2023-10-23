Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı için yapılan kurada adı çıkan bin 500 tahlilinin 300’ü Personel Daire Başkanlığı’na evraklarını teslim etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin 500 işçi alımı için kura çekimi geçtiğimiz günlerde Site Spor Salonunda yapıldı. Kuradan ismi çıkan bin 500 kişinin 300’ü bugün Personel Daire Başkanlığı’na evraklarını teslim etmeye başladı. SGK tescil dökümü, diploma, askerlik terhis belgesi, nüfus kayıt örneği, ikametgah ve fotoğraftan oluşan evraklar, isim listesine göre TTK’ya teslim edildi.

Evraklarını eksiksiz teslim eden madenci adayları, bu aşamadan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden de sorunsuz geçen isimler, belirlenen tarihte TTK’ya başlayacak.