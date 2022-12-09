Ardahan’da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu.

Ardahan’da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu.

Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 14,2 kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, buzla kaplandı. Geçen yıllara göre daha geç donan Kura Nehri’nin etrafında bulunan yüksek dağlar ise karla kaplı. Kent merkezinde de araçların camları buz tuttu.

Sıcaklık eksi 14 dereceye kadar düştü

Kura Nehri’nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Ufuk Işık, "Kura Nehri’nin donması kış aylarının başlangıcının habercisi. Artık kışın geldiğini hissetmeye başladık. Hava sıcaklıkları gece eksi 8 dereceye kadar düşüyor. Yüksek dağlar karla kaplı, bazı ilçelerde merkeze kar yağdı ama daha sonradan eridi. Kışa hazırlık yapan vatandaşlar başta kömür olmak üzere ihtiyaçlarını giderdi" dedi.