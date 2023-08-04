Bingöl’de müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilere Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı yapıldı.

Bingöl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Kur’an kursu öğrenci ile velilerine aşure ikramı yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Mustafa Topal, ’’Müftülüğe bağlı Kur’an kurslarında ve camilerimizde, yaz Kur’an kurslarımıza devam eden öğrencilerimizde Muharrem ayı ile aşure geleneğimiz konusunda bilgi oluşturmak ve kaynaşmayı sağlamak maksadıyla aşure etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de bu maksatla Saray Mahallesi’nde bulunan 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimize ve aileleri için aşure etkinliği düzenledik” dedi.