Afyonkarahisar’da yaz ayında devam eden Kur-an kursu öğrencileri kahvaltıda buluştu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında devam eden yaz kursları çeşitli etkinliklerle eğitim ve öğretime devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Işıklar beldesi Merkez Camii’nde din görevlilerinin organize ettiği kahvaltı programı düzenlendi. Programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, cami görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerle bir araya gelen Kazancı, gerek Kur’an-ı Kerim’i gerekse diğer dini bilgileri öğrenmek için kurslara gelen çocuklara ve onlara bu konuda rehberlik eden görevlilere şükranlarını sundu.