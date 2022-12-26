Ağrı’da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi bu sene kar yağışının henüz etkili olmamasından dolayı kayak sezonu açamadı.

Ağrı’da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi bu sene kar yağışının henüz etkili olmamasından dolayı kayak sezonu açamadı.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de kayak meraklılarının ilgisini çekerken, bu yıl kar yağışının henüz etkili olmaması nedeniyle kayak sezonuna başlayamadı. Kayak merkezine yeni yatırımlar yaptığını ve bu yıl sezonu henüz açamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden işletme sahibi Ali Yılmaz, yılbaşında sezonu açmayı umut ettiklerini belirtti.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz yaptığı konuşmada, kar yağışının az ve havanın sıcak olmasının bu sene sezonu geç açmalarına neden olduğunu belirterek, “Geçen yıl bu tarihten 15 gün önce biz çoktan kayak sezonunu açmıştık. Bu sene kar yok ve havalar eksi 3 gibi gidiyor. İşletmemizi yüzde 100 değiştirdik. Dünyanın her tarafından burası artık canlı olarak izlenebilir. Şu an Türkiye’nin hiçbir yerinde sezon açılmadı sadece suni karlama yapan kayak tesisleri hizmet veriyor. Erzurum’da suni karlama yaptığı için sezonu açtı. Bizler de suni karlama için tüm eksiklerimizi tamamladık ancak yetiştiremedik. Allah nasip ederse Nisan ayında havuzlarımızı kurduğumuz zaman bizler de hizmet vereceğiz. İnşallah yılbaşına karlı bir şekilde girer ve sezonumuzu açarız. Yılbaşı bizim için çok önemli. İnsanlar evde sıkıldı artık. Maddi olarak ciddi bir kaybımız oldu. Biz binalarımızı yeni yaptık sezon erken açılır diye düşünmüştük” ifadelerine yer verdi.