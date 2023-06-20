Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kurbanlık seçiminde hayvanın dış bakıda da sağlıklı olması gerektiğini söyleyerek, “Kurbanlık hayvanlarda küpe haricinde esas kriter kazma dişleridir” dedi.

Hayvanın kazma dişlerinin çıkmasından kurbanlık olduğunun anlaşılabileceğini söyleyen Akgün Ergül, “Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı, bayram yaklaşıyor. Dini ibadetimizi yerine getirmiş olacağız. Vatandaşlarımız burada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını gerek hisse usulü gerekse de kesim yoluyla seçiyorlar. Öncelikle burada büyükbaş hayvanlarda bizim yaş kriterimiz çok önemli. 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Vatandaşlarımız bu 2 yaşını doldurmuş olduğunu nasıl anlayacaklar? Öncelikle bu hayvanın ağzındaki dişler vardır. Çenedeki küçük inci gibi olan öndeki 2 dişin yerine büyük kazma dişi dediğimiz ki o 2 tane diş diğer dişlerden bariz büyük ve bâriz bir şekilde olur. Bunlar çıktığı zaman büyükbaş hayvanlarda kurban vasfını tamamlamıştır. Yani 2 yaşını doldurmuş ve artık kurban edebileceğimiz hayvanlardır” dedi.

“Küpe dışında esas kriter dişlerdir”

Ergül, küpe numarasının hayvanın kimliği olduğunu fakat yine de yanlışlıklar olabileceği için dişlerin küpe dışındaki en önemli kriter olduğunu söyleyerek, “Tabi onun haricinde de hayvanların tanımlama numarası dediğimiz insanlardaki T.C. kimlik numarası gibi bir de küpe numaraları vardır. Bu küpe numaralarından da cep telefonlarındaki uygulamalardan sorgulattıklarında hayvanın SCR’si ile ilgili tüm bilgileri orada görmüş olurlar. Burada yaşı, ırkı, cinsi, kime ait olduğu nerden geldiği ve yapıldığı aşıların hepsi çıkar. Şöyle söyleyeyim, küpe neticede insan eliyle takılan ya da meslektaşlarımızın sahada dönem dönem güncelleme yaptıkları için, güncellemeden sonra gelip bir bilgisayara hayvanın küpe numarasının kayıt edildiği bir ortamda ister istemez de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Vatandaşlar da sorgulattıklarında kulaklarındaki küpe ile bilgiler tutmuyor diyebiliyor. Tabi bunlar neticede ekstrem örnekler ama vatandaşlarımızın buna çok takılmaması lazım. Bir insan giriyor onu da illa ki bir yanlışlık yapabilir her ne kadar kontrol olmuşsa da. Ya da küpe düşebilir daha sonra belki yetiştirici de küpesiz hayvan kaçak olacağından kulağında küpesi olsun diye yanlışlık yapabilir. İster istemez yanlışlıklar olabilir. Küpenin haricinde bizim için esas önemli olan kriter öndeki kazma diş denilen süt dişlerinin düşüp, yerine kesi dişlerinin çıkmış olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Hayvanın dış bakıda sağlıklı olması lazım”

Hayvanın uzuvlarının tamlığı ile birlikte dış bakıda da sağlıklı görünmesi gerektiğini söyleyen Ergül, “Bunun haricinde de hayvanın uzuvlarıyla ilgili yani boynuzunun kırık olmaması, kulağının kesik olmaması, kuyruğunda herhangi bir kopukluk olmaması, ayağında sakatlık ve topallık olmaması, gözünün kör olmaması lazım. Bunlar da bizim için dış bakıda yani uzuvlarıyla ilgili olan kriterler. Aynı zamanda da hastalık da olmaması lazım hayvanlarda. Sağlıklı, gevişini getiren, yemini suyunu içen, ağzından burnundan herhangi bir mukoza akıntısı olmayan veya ishal dediğimiz vaka olmayan hayvanlar da bizim için sağlıklı hayvanlardır” dedi.