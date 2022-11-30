Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz ile yaptığı görüşmede, "Bölgemizde 828 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 600 tanesi fiilen üretimde, kalan 146 tanesi inşaat halinde, diğer 82 tanesi ise proje aşamasında" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz ile yaptığı görüşmede, "Bölgemizde 828 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 600 tanesi fiilen üretimde, kalan 146 tanesi inşaat halinde, diğer 82 tanesi ise proje aşamasında" dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Küpeli, Eskişehir’e ve ülke ekonomisine değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

"Bölgedeki sanayi kuruluşunun sayısı bini geçecek"

Eskişehir OSB hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayinin yüzde 80’i Eskişehir OSB’de üretim yapmakta. Bölgemizde 828 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 600 tanesi fiilen üretimde, kalan 146 tanesi inşaat halinde, diğer 82 tanesi ise proje aşamasında. 2025 yılına kadar bölgedeki sanayi kuruluşu sayısının bini geçmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Eskişehir’in sanayi kenti olmasında Eskişehir OSB’nin katkısı büyük"

Kaymakam Mustafa Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Küpeli ve Başkan Vekili Saraç’a teşekkür etti. Eskişehir’in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin buradaki payının çok büyük olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, Eskişehir sanayisinin daha da gelişimi için kaymakamlık olarak tüm desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Kaymakam Yılmaz, Başkan Küpeli ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.