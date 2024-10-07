Sakarya Büyükşehir Belediyesi alt yapısı, üst yapısı, kaldırımlarıyla bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü Küpçüler Caddesi’ni 2 bin ton asfaltın serimiyle yeni bir yüze kavuşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında en kritik ulaşım hatlarını yeniliyor, alternatif güzergahlar oluşturuyor ve ulaşım alt yapısını her geçen gün güçlendiriyor. Bir süredir Erenler Küpçüler Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri güzergahın alt yapısını, üst yapısını sil baştan yeniledi ve vatandaşlara yürüyebilecekleri geniş kaldırımlar inşa etti.

750 metrelik caddeyi baştan sona yenileyen ve bölgenin çehresini değiştiren YOLBAK, tüm işlemlerin ardından sıcak asfalt serim işlemine başladı. Şehir merkezinden çevre hatlara ulaşım için her gün binlerce aracın kullandığı arter, yeni haliyle konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Bir süre önce altyapı çalışmaları tamamlanan caddede, ekiplerin yoğun çalışması sonucu mekanik malzeme serimi yapılmış, kaldırımlar yenilenmiş ve bölgeye geniş yürüyüş alanları inşa edilmişti.

Küpçüler’de ulaşım asfalt serim işleminin tamamlanmasından sonra daha konforlu ve güvenli sağlanacak. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak belli bir program içerisinde şehrin tüm noktalarını kapsayacak şekilde uyguladığımız sıcak asfalt döküm çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Çalışmalar çerçevesinde Erenler Küpçüler Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim işleminde, 750 metrelik caddenin tamamında 2 bin ton asfaltın serimi başlamış ve caddemiz en kısa süre içinde yeni yüzüyle hizmete açılacaktır” denildi.