Malatya’da, Yeşilyurt Kiraz Kupası Bilardo 3 Bant il şampiyonası yapılarak, sporcular kupa için ter döktü.

Malatya’da, Yeşilyurt Kiraz Kupası Bilardo 3 Bant il şampiyonası yapılarak, sporcular kupa için ter döktü.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu Bilardo Salonunda 3 gün süren Yeşilyurt Kiraz Kupası Bilardo 3 Bant Müsabakaları tamamlandı. 20 sporcunun katıldığı il şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları ilgili ve yetkililer tarafından verildi.

Bilardo yetkilileri, zaman zaman böyle turnuvalar düzenleyerek, sporcuların şampiyona deneyimlerini arttırdıklarını belirtti.