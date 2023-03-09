Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü sabah kahvaltısında Köşk ve çevresinde faaliyet gösteren Esnaf Sanatkarlar Odaları ve Şoförler Odası Başkanları ve genel sekreterleri ile bir araya geldi.

15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen seçimli genel kurul sonrasında oda başkanları ile bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü Köşk ve çevresinde faaliyet gösteren oda başkanları ile bir araya gelerek seçim döneminde kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Seçimlerden önce her ziyaretimizde kendimizi ifade etmeye gayret gösterdik. Ben yıllardan beri her verdiğim sözün arkasında durdum. Seçim öncesinde de sizlere ne söz verdiysem hepsini yerine getirmeye gayret ediyorum ve edeceğim. Malumunuz koltuğa oturalı daha bir yıl olmadı ama bizler verdiğimiz sözlerimizin arkasında durmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yardım sandığımızı kurduk. Bu sandık daha evvel kurulmuş olsaydı şayet bugün EYT ile emekli olan bazı odalarımızın genel sekreterleri tazminatlarını sorunsuz bir şekilde alacaklardı. Ancak bundan sonraki süreç için yaptığımız bu girişim inşallah hem odalarımızın yükünü azaltacak hem de genel sekreterlerimizin tazminatlarını bir nevi daha hızlı bir şekilde almasını sağlayacak. Seçim döneminden önce bahsettiğimiz projelerimiz ile bizlere destek olan bizim bu koltuğa oturmamıza vesile olan tüm başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte destek olmayan başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yapacağımız icraatlar ve çalışmalarla onlarında oylarına bir dahaki dönemde talibiz. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programına AYESOB Başkan Vekilleri Uğur Anbarlı ve Murat Elgin, AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Sabancı, AYESOB Genel sekreteri Banu Taşçı, Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ergücü, Köşk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil Bilgen, Yenipazar Şoförler Odası Başkanı Ferdi Bozkurt, Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Değirmencioğlu, Umurlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Mutlu, Sultanhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Öncel, Atça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Durak, Dalama Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sözer ve yönetimleri katıldı.