Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler alanında önemli çalışmalar yapıyor. Kapadokya Üniversotesi Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Oppermann’ın, Ecologies of a Storied Planet in the Anthropocene (Antroposen’de Öykülü Bir Gezegenin Ekolojileri) isimli kitabı okuyucularla buluşacak.

Okuyucularla buluşacak olan Ecologies of a Storied Planet in the Anthropocene (Antroposen’de Öykülü Bir Gezegenin Ekolojileri) isimli kitapta Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Oppermann, insan merkezci bakışın dünyada oluşturduğu tahribatı ele alıyor. Ayrıca Oppermann, kitabında zihniyet değiştirmeye odaklı ya da insan merkezci olmayan söylemleri savunuyor. Blue Humanities: Storied Waterscapes in the Antropocene (Mavi Beşerî Bilimler: Antroposen’de Öykülü Su Manzaraları) kitabı da çevreci beşerî bilimler alanına önemli katkılar sunacak. Prof. Dr. Serpil Oppermann’ın Ecologies of a Storied Planet in the Anthropocene (Antroposen’de Öykülü Bir Gezegenin Ekolojileri) kitabı disiplinlerarası teorik bir yaklaşımla Antroposen ekolojilerini maddesel ekoeleştirel perspektiften tartışmakta. West Virgina University Press tarafından Mart’ta yayımlanan kitap, insan merkezci zihniyetten büyük ölçüde zarar gördü dünyada ekolojik bir geleceğin nasıl daha iyi hayal edilebileceğini büyüleyici ayrıntılarla göstermekte. Türkçe çevirisi de ileriki aylarda yayımlanacak olan kitaba https://wvupressonline.com/ecologies-of-a-storied-planet adresi üzerinden erişilebilir.