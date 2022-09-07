Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Ekonomi Konferansı (8th International Conference on Economics-ICE-TEA2022)” 1-4 Eylül tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Ekonomi Konferansı (8th International Conference on Economics-ICE-TEA2022)” 1-4 Eylül tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Davetli konuşmacıları arasında Koç Üniversitesinden Selva Demiralp, Harran Üniversitesinden Nazım Ekinci, Bilkent Üniversitesinden Refet Gürkaynak ve Ali Hakan Kara, Maryland Üniversitesinden Şebnem Kalemli-Özcan, Dünya Bankasından Ayhan Köse, TOBB-ETÜ Üniversitesinden Fatih Özatay ve Serdar Sayan, King’s College Londra’dan Gülçin Özkan, ODTÜ’den Erol Taymaz , TED Üniversitesinden Erdem Başçı gibi isimlerin olduğu kongrede online ve yüz yüze 226bildiri sunuldu.

Bu yılki Uluslararası Ekonomi Konferansının konuları arasında Türkiye ve dünya ekonomi gündemini meşgul eden enflasyon, iktisadi güvenlik, önemli sorunlar yer aldı.

Çevresel sürdürülebilirlik, kalkınma, yoksulluk, göç, iktisat tarihi, çalışma şartları ve gelir eşitsizlikleri, iktisat ve eğitim, hızlı dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler ve sorunlar, küresel ekonomik krizlerve küreselleşmenin oluşturduğu ek sorunlar da Konferansın gündeminde yer buldu. İktisat teorileri ve metodolojilerine yeni yaklaşımların yanında davranışsal ekonomi, politik ekonomi ve kültürel ekonomi gibi yeni alanların da tartışıldığı Konferansta ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri katılımcıların ve dinleyicilerin soru ve yorumlarıyla geniş şekilde ele alındı.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Türkiye Ekonomi Kurumu, 93 yıllık geçmişiyle özellikle Türkiye Ekonomisi ile ilgili konularda faaliyet göstermektedir. Uluslararası Ekonomi Derneği (IEA) üyesi olan TEK, düzenli olarak Türkiye ve dünyanın önde gelen ekonomistlerini iki yılda bir buluşturan Uluslararası Ekonomi Kongreleri (ICE-TEA) düzenlemektedir.

Türkiye’nin en önemli ekonomi toplantılarından biri olarak kabul edilen ICE-TEA, geçmiş konferanslarında olduğu gibi Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Konferansında da dünyanın dört bir yanından üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve politika yapıcı kuruluşlardan ekonomistleri, araştırmalarını tartışmak ve güncel ekonomik ve politik zorlukları ele almak üzere bir araya getirdi.