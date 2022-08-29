Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat yerleşkesinde, “Restoranlarda mevsiminde yerel ürün kullanımı, zorlukları ve faydaları” başlıklı panel gerçekleşti.

Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat yerleşkesinde, “Restoranlarda mevsiminde yerel ürün kullanımı, zorlukları ve faydaları” başlıklı panel gerçekleşti.

Sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal yöntemlerin tartışıldığı ve yerinde incelendiği etkinliğe; Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda Firuz Aktan, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Slow Food Kapadokya Sözcüsü Kaan Aktan, Slow Food Tarsus Sözcüsü Yasmina Lokmanoğlu ile yerel üreticiler, turizm işletmecileri, turizm ve gastronomi alanında çalışan akademisyenler, şefler, Slow Food Aşçı Dayanışması Platformu’nun üyeleri ve yerel STK üyeleri katıldı.

Restoranlarda mevsiminde yerel ürün kullanımının teşvik edilmesi bu sayede daha fazla değer oluşturulması ve yerel ürün kullanımında yaşanan zorluklara dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, ürünler aynı zamanda yerlerinde incelendi. Yerelde sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemlerle yapılan tarımsal üretimin yüksek katma değere dönüştürülebilmesi için kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusuna dikkat çekildi. Yerel tarımsal üretimin turizm ve yeme-içme işletmelerinde etkili bir şekilde kullanılmasının tartışıldığı, üreticilerin emeğinin karşılığını bulması için üretim şekilleri kadar düzenli tedarik, lojistik, tüketim noktaları ile etkili iletişim gibi değer yaratma sürecinin kritik adımlarında yaşanan eksikliklerin giderilmesi için “Restoranlarda Mevsiminde Yerel Ürün Kullanımı, Faydaları ve Zorlukları” başlığıyla düzenlenen panelde konu her açıdan ele alındı.

Kapadokya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı yazılı açıklamada;

“Turizmin en fazla döviz girdisi sağladığımız sektörün gastronomi olması ve bu bilincin arttırılması gereğine işaret etti. Turizmin dinamik olarak dayandığı üçlü bir sacayağı olduğunu ifade eden Karasar, ulaşım, konaklama ve gastronomi konularına değindi. Karasar, bunlar arasında en geri kaldığımız sektörün katma değerli ve yüksek gelir grubu ziyaretçilere hitap eden gastronomi ürünleri olduğunu söyledi. Bu konuda eksikliği gidermek için de Kapadokya Üniversitesinin sadece Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık programı aracılığı ile sektöre insan kaynağı yetiştirmekle yetinmediğini belirtti. Kapadokya Üniversitesinin aynı zamanda SlowFood ağı ile yakın temaslar içinde, yerel üreticilerin ürünlerini mevsiminde yüksek değerli olarak yerel turizm faaliyetlerinin gastronomi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunmaları için gerekli faaliyetleri yaptığını ifade etti.

Türkiye’nin 2023 Turizm stratejisinde yüksek gelir grubu ziyaretçileri hedeflediğini belirten Karasar, “Eğer nitelikli bir turizm modeli istiyorsak, kitlesel turizmle ülkemizi yok etmiyorsak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla, sürdürülebilir gastronomi ve yerelde kurulan tedarik zincirlerinin hem üreticiyi hem bölgenin endemik veya endemik olmayan, üretimi olan her türlü tüketim maddesini en doğru tüketecek insanları mutlu etmesi lazım” dedi.

Slow Food Kapadokya Sözcüsü Kaan Aktan yaptığı yazılı açıklamada; “Slow Food’un 25 yılı aşkın geçmişi olan uluslararası bir organizasyon olduğunu, Slow Food Kapadokya Sürdürülebilir Gastronomi ve Turizm Birliği’nin ise bu yapı içerisinden 3 ay önce kurulduğunu belirten Aktan, amaçlarının, mevsiminde yetiştirilmiş, mevsiminde toplanmış, temiz bir üretim ile üretim yaparken doğayı da tüketmeyen ve sürdürülebilirliği de ön planda tutan bir üretim biçimiyle adil bir şekilde tüketiciye ulaştırmak olduğunu ifade etti. Ekip olarak iki gün boyunca yerel üretici ziyaret ettiklerini belirten Aktan, zorlu şartlar altında yapılan üretime dikkat çekti.

Aktan, “Slow Food’un bir alt inisiyatifi olarak Aşçı Dayanışması’nın amacı, bu bahsettiğim prensiplerle mesleğini icra etmek isteyen, sanatını icra etmek isteyen şeflerimize bu prensipleri nasıl uygulayabileceklerine dair bir yol haritası vermek, iyi örnekleri paylaşmak. Üretimden tüketime giden zincirde şeflerin rolü çok büyük. Hem tüketimin kalitesini oluştururken hem de hikayesini yazmak, bir yandan da hak ettiği değeri, üreticiden başlayarak gelen o zorlu yolda ürünün ve üreticinin hak ettiği değeri vermek gibi görevleri de var. Yeni bir organizasyon, sağ olsunlar ilk ziyaretlerini de şeflerimizle beraber Kapadokya bölgesine yaptılar. Biz de dünden bu yana çok sayıda üreticimizi dolaştık, ben çok faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum, ümit ediyorum tüm katılımcılar da aynı fikirdedir. Bundan sonra da bu prensipleri hayata geçirmek üzere biz çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Slow Food Tarsus Sözcüsü Yasmina Lokmanoğlu moderatörlüğünde panel yapıldı.

Panele; Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Köşe Yazarı-Degüstator Elvan Uysal Bottoni, Şef İşletmeci Duran Özdemir, Üretici Ayfer Kayaalp, Fide Türk Tarım Ürünleri’nden Murat Avcı ve Gastronometro Yönetici Eğitmen Şef Murat İlke Özipek katıldı.

Panel çerçevesinde yerleşkenin fuaye alanında kurulan demonstrasyon stantlarında bölgemize özel ürünler, üreticilerimiz tarafından sergilendi.