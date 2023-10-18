KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Semerkant’ta yapılan 25. Genel Kuruluna katılan Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, turizm, sağlık ve eğitim alanında iş birliklerini artırmak için Özbekistan’da temaslarına devam ediyor.

Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ile Semerkant’ta bir çalışma toplantısı gerçekleştiren Karasar, Kapadokya Üniversitesinin turizm alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini aktardı. Toplantıda iki kurum arasında iş birliği imkânları ve ortak çalışma konuları değerlendirildi.