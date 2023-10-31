‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çerçevesinde dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen meme kanserine dikkat çekmek ve meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’a pembe kurdele takıldı.

Her yıl ekim ayında düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çerçevesinde Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Radyoterapi bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmek, tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Ürgüp meydanı, KÜN Ürgüp Sağlık Yerleşkesi, KÜN Ürgüp Fabrika Yerleşkesi ve KÜN Mustafapaşa Yerleşkesinde stant açtı. Etkinliklerinde stantları ziyaret eden öğrencilere, idari personellere ve öğretim elemanlarına meme kanserini sembolize eden ‘Pembe Kurdele’ takılarak meme kanserinde farkındalığa katkı sunuldu. Meme kanseri bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı ve meme kanseri muayenesi hakkında bilgilerin verildiği stantlarda, meme kanserinde erken teşhisin üzerinde duruldu.

Farkındalık ayı çerçevesinde KÜN Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zehra Açıkgöz ve görevli öğrenciler, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı makamında ziyaret ederek, meme kanseri farkındalığını temsil eden pembe kurdeleyi taktı.