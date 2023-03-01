Bartın’da kapalı pazaryerinde yangın çıkaran şahısın tezgahları ateşe verdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın’da kapalı pazaryerinde yangın çıkaran şahısın tezgahları ateşe verdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın kent merkezinde meyve ve sebze satışının yapıldığı kapalı pazaryerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine yangında Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturmada yangının kundaklama olabileceği değerlendirildi. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu M.K. isimli şüphelinin yangını başlattığı tespit edildi.

Emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan kundaklama olayının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. M.K.’nın elindeki çakmakla tezgahlardan birini yaktığı ve sonra bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

M.K.’nın çıkardığı yangında itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevlerin pazar alanına yayılmasının engellendiği, 4 tezgahın ise zarar gördüğü tespit edildi.