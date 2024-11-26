KÜN, Yapay Zekâ Fabrikası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen YZF Ödülleri’nde, YZF Akademi Ödülleri dalında aday. Yapay zekâ teknolojilerinin eğitime entegrasyonu, araştırma ve geliştirme alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla bu alanda da öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.

YZF Akademi Ödülleri, yapay zekâ ekosistemine katkı sağlayan, bu alanda inovatif çözümler üreten ve liderlik eden kurumları teşvik etmeyi amaçlıyor. KÜN, bu misyon doğrultusunda, yapay zekâ teknolojilerini yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda toplumsal süreçlerde de etkin bir şekilde kullanarak daha parlak bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Ödül sürecinde KÜN’e destek olarak, yapay zekâ alanında yürüttüğü çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. YZF Akademi Ödülleri’nde Kapadokya Üniversitesine oy vererek, bu alandaki inovasyon ve liderliğini daha da güçlendirmesine katkı sağlayabilirsiniz. Oy vermek için: https://www.yzfodulleri.com/oylama