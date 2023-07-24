Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü gurme lezzetler, tarifler, yiyecek trendleri ve dünya mutfakları hakkında bilgi veren Food Time dergisinde yer aldı.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde İlk olarak 2005 yılında açılan Aşçılık ön lisans programıyla gastronomi alanında eğitim vermeye başlayan, 2018 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans ve yüksek lisans bölüm ve programını açarak gastronomi alanında eğitim vermeye devam eden Kapadokya Üniversitesi, verdiği eğitimler, ulusal ve uluslararası etkinliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de gastronomi alanında yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri üzerine toplayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü her sayısı çeşitli tatlarla ilgili zengin ve aydınlatıcı içeriklerle dolu, her okuyucunun mutfak becerilerini geliştirebilmesini ve yeni yemekler denemesine hedefleyen, yiyeceklerin daha geniş bir çerçevede nasıl işlediğine dair farkındalığı artırmayı hedefleyen, sürdürülebilir gıda uygulamaları, yerel ve global yiyecek hareketleri ve yiyeceklerin kültürler arasında nasıl bir köprü oluşturduğu konularını ele alan Food Time gastronomi dergisine konuk oldu. Food Time’da eğitim yöntemi bünyesinde teorik ve uygulamalı dersler, uygulamalı eğitim mutfakları, yerel ve dünya mutfağı eğitimleri, sürdürülebilir gastronomi alanında yapılan çalışmalar ve Kapadokya gastronomisinin geliştirilmesinde yürütülen faaliyetlere yer verildi.