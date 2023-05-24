Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından bu yıl üçüncü kez verilen Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü’nün sahibi belli oldu.

KÜN Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Şarlı, Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül töreni, Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aykanat’ın moderatörlüğünde çevrim içi olarak Kapadokya Üniversitesi Instagram kanalından yapıldı. Çevreye yönelik duyarlılık ve etkinlik deneyimlerini aktaran Halil İbrahim Şarlı, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar için kendisini motive eden durumun Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel güzellikleri olduğunu söyledi. Şarlı “Bu doğal ve kültürel güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması için neler yapabilirim diye düşündüm. Ürgüp’ün geneline baktığımızda turizm ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan bir yer olduğunu görüyoruz. Doğanın bize sunduğu bu güzellikler için yaptığım çalışmaları ve gösterdiğim emeği bir vefa borcu olarak gördüm ve etkinliklere katılmaya başladım. TEMA ile ağaç dikme etkinliklerine katıldım, çevre temizliği etkinliklerine katıldım, Manastır Vadisi’nde lavanta dikim etkinliğine katıldım. Doğaya bir şekilde katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefledim. Bunlar bu süreçte beni en çok motive eden şeyler oldu” dedi.

Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü’nü almak için gereken kriterleri aktaran KÜN Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aykanat; üniversite içinde gerçekleştirilen çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmak, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik projeler tasarlamak ve / veya akademik çalışmalar gerçekleştirmek, ekolojik duyarlılık ve farkındalığı arttırmaya yönelik bilgilendirme etkinlikleri ve / veya projeler düzenlemek olduğunu söyledi. Üniversite dışında da çevresel sürdürülebilirlik için yapılması gereken çalışmalardan bahseden Aykanat, Üniversite dışında sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmak, çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılığın geliştirilmesi odaklı etkinlik ve projeler tasarlamak olduğunu anlattı. Aykanat; “Üniversite olarak ekolojik bilgi sahibi ve doğaya karşı duyarlılığı gelişmiş bireyler yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Bunu hem müfredatımıza eklediğimiz çevresel sürdürülebilirlik odaklı zorunlu-seçmeli derslerle hem de ders dışı düzenlediğimiz etkinliklerle gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.