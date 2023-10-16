Dünyanın en iyi turizm köyünde bulunan Kapadokya Üniversitesi, üyesi olduğu sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmin teşvik edilmesinden sorumlu Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 25. Genel Kuruluna katıldı.

Sürdürülebilir turizm gelişiminin teşviki için Kapadokya Üniversitesinin de içinde yer aldığı 400’den fazla UNWTO üyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Semerkant’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulunda bir araya geldi. Uluslararası toplumun yararına daha etik ve sağlam bir turizm sektörünün oluşturulmasını hedefleyen UNWTO genel kurulu, bağlı üye kuruluşların faaliyetleri hakkında raporlarını sunmasıyla başladı. Üye kuruluşların yürüttükleri çalışmalar hakkında iş birliklerini geliştirmeyi amaçladıkları zirvede, turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının geliştirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle desteklenmesi müzakere edilecek.

Turistlerin korunması kapsamında turizm mevzuatı ve politikasının da gözden geçirileceği kurulda önemli kararların alınması bekleniyor.