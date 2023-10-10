Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyeleri 2022 yılında Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden John P. A. Ioannidis’in 2019 yılından beri hazırlayıp Elsevier Veri Deposu’nda yayımladığı "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" başlıklı çalışmasına göre KÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Baki Hazer ve Prof. Dr. Serpil Gülsüm Oppermann 2022 yılında dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldılar. Elsevier Veri Deposu, atıflar, h-endeksi, ortak yazarlığa göre ayarlanmış hm-endeksi, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar ve bileşik bir gösterge (c-skoru) hakkında bilgi sağlayan, en çok atıf alan bilim insanlarının kamuya açık veri tabanını oluşturdu. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanın dahil edildiği çalışmada en az 5 makalesi olan bilim insanları değerlendirmeye alındı. Bilim insanlarının yüzdelik dilimler içerisinde değerlendirildiği ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’ çalışmasında en iyi 100.000 bilim insanı ve yüzde 2’lik dilime giren bilim insanları bileşik göstergeye (c-skoru) göre belirlendi.

Elsevier Veri Deposu’nun yaptığı çalışmalara göre ‘2022 Yılında Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde KÜN Öğretim ÜyeleriProf. Dr. Baki Hazer ve Prof. Dr. Serpil Gülsüm Oppermann yüzde 2’lik dilimde yer aldılar.