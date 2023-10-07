Slow Food Kapadokya Sözcüsü ve Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kaan Aktan, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Bereketli Topraklar Üzerinde Tarımdan Turizme’ başlıklı konferansa katıldı.

Geleneksel hale gelen, lezzetin sofrayla buluştuğu ana kadar geçirdiği tüm aşamaları ele alan ve bu alanda çalışmalar yürüten 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali dün başladı. KÜN’ü temsilen festivale katılan Slow Food Kapadokya Sözcüsü ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kaan Aktan, lezzet festivalinde Adana Lezzet Konferansları çerçevesinde düzenlenen ‘Bereketli Topraklar Üzerinde Tarımdan Turizme’ konferansına katıldı. Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı Nilhan Aras, Yasmina Lokmanoğlu, İlhan Koçulu, Ankael Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neriman Koçak ve Slow Food Kapadokya Sözcüsü ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kaan Aktan’ın bir araya geldiği ‘Şehirleşme Tarımı Yok Etmeden’ başlığı altında toplanan uzmanlar ’Tarım alanları mahallelere dönüşürken yeni ve doğaya uyumlu bir düzen kurabilecek miyiz?’ konusunu değerlendirdi.