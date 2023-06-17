Anneler Günü’nü sarma yarışması ve bir dizi etkinlikle kutlayan Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSMALL, Babalar Günü’nde de çok farklı. KUMSMALL AVM’de Babalar Günü’ne özel Çarkıfelek etkinliği gerçekleştirilecek.

KUMSMALL AVM’de Çarkıfelek, Babalar Günü için dönecek. Ünlü Oyuncu ve Sunucu Gaye Turgut Evin’ın sunumunu üstleneceği Çarkıfelek Yarışması yarın saat 14.30’da KUMSMALL AVM 2. Kat etkinlik alanında yapılacak. KUMSMALL AVM’deki etkinlikte babalar çocuklarıyla yarışacak ve eğlenceli anlar yaşanacak. Çeşitli hediyelerin yer aldığı Çarkıfelek yarışması ve eğlence dolu anlarıyla Babalar Günü yine en güzel KUMSMALL AVM’de kutlanacak.