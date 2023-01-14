Yurt genelinde birbiri ardına gerçekleştirilen fiyat sabitleme kampanyalarına KUMSMALL, indirim kampanyası ile katıldı. KUMSMALL AVM’de başlayan Alışveriş Festivali süresince yüzlerce markanın binlerce ürünü çeşitli oranlardaki indirimlerle alıcısına ulaşacak ve evlerin çehresi değişecek.

Yurt genelinde birbiri ardına gerçekleştirilen fiyat sabitleme kampanyalarına KUMSMALL, indirim kampanyası ile katıldı. KUMSMALL AVM’de başlayan Alışveriş Festivali süresince yüzlerce markanın binlerce ürünü çeşitli oranlardaki indirimlerle alıcısına ulaşacak ve evlerin çehresi değişecek.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan, mobilya ve dekorasyonda en çok markayı ve en çok ürünü müşterisiyle buluşturan KUMSMALL, ’Mobilya almanın tam zamanı’ vurgusuyla önemli bir etkinliğe imza attı. 1. Geleneksel KUMSMALL Mobilya Alışveriş Festivali (MOBFEST) başladı. 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan festival süresince Kayseri ve ülkemizin en önemli mobilya firmalarının binlerce ürünü indirimli olarak tüketiciye ulaştırılacak.

Mobilya Festivali süresince seçili ürünlerde çok büyük indirimlere gidilecek.