Çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerine sürekli yenilerini ekleyen KUMSmall AVM, şimdi de Survivor Parkı hazırladı. AVM içinde hazırlanan Survivor alanında yarışmalara katılan çocuklar, doyasıya eğleniyor.

Çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerine sürekli yenilerini ekleyen KUMSmall AVM, şimdi de Survivor Parkı hazırladı. AVM içinde hazırlanan Survivor alanında yarışmalara katılan çocuklar, doyasıya eğleniyor.

Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan ve Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parklarından birisi konumundaki CrocusPark’ı bünyesinde bulunduran KUMSmall AVM, çocuklar için yeni etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

KUMSmall AVM içerisinde çocuklar için şimdi de Survivor Parkuru hazırlandı. Hafta sonu da açık olacak olan parkur, 14.00-18.00 saatleri arasında, yarışarak eğlenmek isteyenlere hizmet veriyor. Parkura giren çocuklar, çeşitli engelleri geçtikten sonra puzzle yapıyorlar ve çember atarak parkuru tamamlıyorlar.