KUMSMALL Mobilya AVM’nin 19 Mayıs-29 Ekim tarihleri arasında düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin talihlileri belirlendi.

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu 0 kilometre otomobilin talihlisi Yusuf Bulut oldu. Talihliye müjdeyi Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya verdi. Öte yandan KUMSMALL Mobilya AVM’de ’Yılın Son Fırsatı’ vurgusuyla büyük indirimlerin yapıldığı Mobilya Festivali başladı. KUMSMALL Mobilya AVM’de 20-31 Aralık tarihlerini kapsayan ve büyük indirimleri barındıran KUMSMALL Mobilya Festivali’nin açılışında otomobil ve hediye kampanyasının çekiliş töreni de yapıldı. Milli Piyango İdaresi’nin izni ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu Opel Mokka e-Ultimate 2023 Model otomobilin talihlisi Yusuf Bulut oldu. Çekiliş sonucu diğer hediyeler ve talihlileri ise şu şekilde gerçekleşti;

Alfemo-Dizaynev Monica Oturma Grubu Ahmet Türkmen, Palmera Mobilya Takımı Hüseyin Taha Kanat, Kadens Mobilya-Miray Yatak Odası Takımı Nuri Lehçe, Elizan Life Giza Köşe Takımı Fethi Ocak, Lora Mobilya Chester Koltuk Takımı Tuncer Kevek, Lüx Home İnci Koltuk Takımı Büşra Demiray, Rolvens Home Hürrem Oturma Uğur Albayrak, Doğan Mobilya Yemek Odası Ömer Erden, Meltem Kids Kral Şifonyer ve Beşik Mehmet Şahbaz.

Otomobil talihlisine müjdeyi Başkan Sarıkaya verdi

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; KUMSMALL Mobilya AVM’nin otomobil talihlisi olan Yusuf Bulut’u çekiliş sonrası arayarak müjdeyi verdi. Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını belirten Yusuf Bulut’u tebrik etti ve hayırlı olması temennisinde bulundu. Öte yandan KUMSMALL Mobilya AVM’de Mobilya İndirim Festivali başladı. ’Fiyatlar Artmadan Yılın Son Fırsatı’ vurgusuyla düzenlenen Mobilya İndirim Festivali 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Festival süresince yaklaşık 150 mobilya mağazası farklı indirimler ve kampanyalar uygulayacak.