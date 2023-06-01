Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de 3-11 Haziran tarihleri arasında Garaj İndirim Günleri gerçekleştirilecek. Garaj İndirim Günleri’ne katılan mağazalar, pek çok üründe dev indirimler ve maliyetine satışlar yapacak.

KUMSmall AVM’den enflasyonu indirecek bir kampanya daha geliyor. KUMSmall Alışveriş Merkezi’nin 3-11 Haziran tarihleri arasında yapacağı Garaj İndirim Günleri etkinliğine Elizan Life, Doğtaş Mobilya, Dormir Yatak, Kelebek Mobilya, Gürses Ahşap, Mobilay, Lüx Home, KYC Home, Boyner, Porland, Seçil Store, Bosch, Hilal, Mustafa Özcan, 7Adımda Aşk ve Profilo mağazaları katılıyor.

Garaj İndirim Günleri’ne katılan mağazalar, 3-11 Haziran tarihleri arasında pek çok üründe büyük indirimler ve maliyetine satışlar yapacak.