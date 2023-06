Gümüşhane kent merkezindeki bir evin cam balkonun açık kanadından 5 yıl önce girerek yuva yapan kumru kuşları o günden beri her yıl nisan ayında gelerek balkonun çeşitli noktalarına yuva yapıp yavrularını büyütüyor.

Cumhuriyet Caddesindeki evlerinde 12 yıldır yaşayan Yalçın ailesinin balkonu son yıllarda ilginç misafirler ağırlıyor. Hayvansever bir aile olan ve evde muhabbet kuşu besleyen ailenin evini 5 yıl önce bir nisan günü açık cam balkondan giren kumru kuşları da evi biliyor.

Evin artık birer sakini olan ve Yalçın ailesiyle aralarında bir bağ oluşan kumru kuşları her yıl nisan ayında gelerek kombinin üzerine ve çiçek saksılarının içine yumurtlayıp üzerinde yavruların çıkmasını bekliyor. Yavrular büyüdükten sonra balkonu terk eden kumru kuşları 5 yıldır aynı ritüeli kesintisiz yerine getiriyor ve ailenin verdiği su ve yiyecekleri yemiyor.

“Her yıl geliyorlar”

Evi yoğun güneş gördüğü için 5 yıl önce nisan ayında cam balkonun bir kanadını açık bıraktıktan sonra ertesi sabah gelen kuş sesiyle balkona baktıklarında kuşların doğalgaz kombisinin üzerine yuva yaptığını görünce çok şaşırdıklarını anlatan evin annesi Derya Yalçın, “Bu kuşlar her yıl Nisan ayından itibaren geliyorlar. İlk gördüğümüz kuş eşiyle birlikte çalı taşımaya başlayarak yuvayı kurdular ve hemen yumurtladılar. Her yıl bu şekilde devam ediyor. Bu yıl da nisan ayında gelerek yumurtladılar, yavru çıkardılar. Bu sene saksıdaki kuşlarla 4.yavru olacak. Her yıl böyle geliyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Sevdiğimizi de anlıyorlar o yüzden bizden de kaçmıyorlar” dedi.

“Yuvada yavru varken başka bir kuş gelip yumurtladı”

Kumru kuşlarıyla ilgili yaşadığı ilginç bir olayı da anlatan Yalçın, “İkinci yavrular biraz büyüyüp uçmaya yakınken başka bir anne kumru gelerek o yuvaya yumurtladı. Yavruların arasına yumurtalarını bıraktı. Yavrularla beraber üvey anne yuvada oturmaya devam etti. Birkaç gün sonra da diğer yavrular uçunca anne oturmaya devam etti ve yavrularını çıkardı. Bu döngü bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kuşlarla aramızda bir bağ oluştu”

Her yıl bu durumun devam ettiğini ve kuşların aynı kuşlar olabileceğini dile getiren Yalçın, ilk başlarda kuşlara yem ve su vermek istediklerini fakat kuşların kesinlikle ne suyu içtiğini ne de yemi yediğini belirerek, “Çocuklarım çok seviyor. Biz ailece hayvanları çok seviyoruz. Muhabbet kuşumuz da var. Kuşlarla aramızda bir bağ oluştu. Kuşlar bizi seviyor biz de onları seviyoruz. Hayatımızı böyle sürdürüp gidiyoruz” diye konuştu.