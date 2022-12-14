Başakşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyunu Başakşehirlilerle buluşturdu. Tiyatro severlerin beğenisini toplayan oyunda kahkahalar yükseldi.

Başakşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyunu Başakşehirlilerle buluşturdu. Tiyatro severlerin beğenisini toplayan oyunda kahkahalar yükseldi.

Kültür sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyununu Başakşehirlilerle buluşturdu. Eski bir İstanbul hikâyesinin anlatıldığı “Kumpanyada Curcuna” adlı oyunun prömiyeri, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği ve oynadığı oyun, Başakşehirlilerin beğenisini topladı. Sanat yönetmenliğini Caner Demir’in üstlendiği oyunda; Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Harun Özağ, Aykut İspir, Alican Turan, Deniz Akkaya, Oğuz Cabir Arslan, Evrim Artut, Ahmet Altan Dalyan, Abdulsamed Albora, Samira Tiryaki, Yağmur Şayir, Irmak Çakmak, Samet Karakaş, Ayber Faruk Özbeyli ve Esma Nur Karaca sahne aldı.

“Kumpanyada Curcuna”

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden çıkan oyunda, olaylar Temaşa-ül Curcuna isimli bir kumpanyada geçiyor. Kumpanyanın sahibi Nigar Hanım, konağı yandığı için geceyi kumpanyada geçirmek zorunda kalır. Bu arada Kızı Gülnihal, Paşa’nın oğlu Çıtkırıldım Kıvanç Efendi’ye aşık olur. Paşa baba ve oğlu Kıvanç, Gülnihal’i istemek için konağa gelmek isterler ama Nigar Hanım konakta değil, kumpanyada kalmaktadır. O akşam kumpanyada her zamanki gibi gösteri vardır. Aynı anda hem kız istenecek, hem de Paşa babaya belli etmeden gösteri devam edecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, Nigar’ın belalısı ve alacaklısı Tuzsuz Deli Bekir de devreye girince, olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alırken bütün bu karışıklığı çözmek ise İbiş’e kalır.