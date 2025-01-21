Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kumlu ilçesinde ana caddeleri asfaltlayarak insanların hayatlarını kolaylaştırıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ulaşım sorunlarını çözmek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla sorumluluk alanı gözetmeksizin il genelinde projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı il genelinde trafik akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşayabileceği noktalarda yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kumlu İlçesinde alt yapı kazıları ve çeşitli nedenlerle tahribata uğrayarak kullanışsız hale gelen Sami Oytun Caddesi ve Sakman Caddesi beton asfalt serimi gerçekleştirdi. HBB yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgilerinin çekilerek yolun daha modern bir hal alacağını belirterek, il genelinde vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlanması adına yol yapım ve asfalt seriminin yanı sıra bakım onarım çalışmaları ile yolların modernize edilmeye devam edileceği bilgisini verdi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Serdar Yurttakul, yıllardır mahallelerinin en büyük sorunu olan yol sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Pac’a teşekkür etti.