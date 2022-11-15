Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’ya spor kompleksi sözünü yerine getiriyor. Başkan Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile güreş, deve güreşi, festival ve etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca’ya ‘Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü’nü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’ya spor kompleksi sözünü yerine getiriyor. Başkan Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile güreş, deve güreşi, festival ve etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca’ya ‘Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü’nü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın ilçelerinin ihtiyaç ve eksiklerine yönelik proje geliştirmeyi sürdürüyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten spor kompleksi talebi yerine geliyor. Başkan Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte Kumluca’ya stadyum yapımına yönelik proje hazırlanması için protokol imzaladı.

İlk imzalar atıldı

Başkan Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, “Kumluca’ya spor kompleksi talep olmuştu, şimdi ilk adımı atıyoruz. Kumluca Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kumluca’da güreşler, deve güreşi, festival gibi etkinliklerde kullanmak üzere stadyum yapımına yönelik proje hazırlanması için protokolümüzü imzalıyoruz. Kumluca’mıza hayırlı olsun” dedi.