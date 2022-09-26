Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencileri, 2-8 Ekim tarihlerinde Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde İtalya’ya gidecek.

Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencileri, 2-8 Ekim tarihlerinde Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde İtalya’ya gidecek.

Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi Okul Müdürü Olcay Arslan, Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz, İngilizce Öğretmeni Esra Özdemir ve öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir’i ardından da İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir’i ziyaret ederek, yürütmekte oldukları “Geleceğe Yeşil Köprü” adlı Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde 2-8 Ekim tarihlerinde İtalya’ya yapacakları yurt dışı hareketliliği öncesi bilgilendirdi. Proje çerçevesinde 2 öğretmen ve 6 öğrenci İtalya’nın Fermignano şehrine gidecekler. Ziyarette öğrenciler çevre ve iklim değişikliği konularında çeşitli etkinlikler yaparak, çalışma ziyaretlerine katılacaklar. Öğrenciler proje ortağı olan okul ve kurumları ziyaret ederek, ilgili program doğrultusundaki çalışmalara katılacaklar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de yaptığı açıklamada öğrencileri, proje koordinatörü öğretmeni ve okul müdürünü tebrik edip, başarılar diledi. Müdür Tekdemir İlçede, okullarda ulusal ve uluslarası anlamda proje çalışmaları yapan tüm öğretmen ve öğrencilere olan desteklerin devam edeceğini ifade ederek, başarılı ve verimli bir ziyaret gerçekleştirmeleri yönündeki temennilerini iletti.

İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir de projede emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek her alanda öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Kaymakam Erdemir, "Geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve benzeri projeler ile ufkunun açılacağını, yeni ülkeler göreceklerini ve donanımlı birer genç olarak yetişmelerinin bu sayede önemlidir. Başarılar diliyorum" dedi.