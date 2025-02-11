8-9 Şubat 2025 tarihlerinde Okul Sporları Yıldızlar kategorisi gruplar judo şampiyonasına katılan Kumlucalı sporcular, güzel bir başarıya imza attı. Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Dereceye giren sporculardan Çınar Büyükkuşçular ve Ali Kağan Şentürkoğlu, milli takıma girebilmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ve en büyük hayallerinin milli takımla olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu belirttiler.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, son dönemde yakaladıkları ulusal başarıları ileriye taşıyıp Türkiye Judo Milli Takımı'na yeni sporcular vermeyi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca, judo takımına gerek maddi gerek manevi desteklerini esirgemeyen Kumluca Kaymakamı Sayın Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mesut Avcıoğlu ve Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Erol Koca'ya teşekkürlerini sundu.

Büyükkuşçular, Kumluca'da judo olarak büyük bir aile olduklarını ve bu başarılarının büyüyerek devam edeceğini belirtti.