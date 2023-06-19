Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinleri çerçevesinde Kumluca’da düzenlenen çocuk şenlikleri eğlenceli aktivitelerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kumluca Karatepe etkinlik alanında çocuk şenlikleri düzenlendi. Şişme oyun parkları, çizgi karakterler, transformers, tahta bacak, dev maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama ve balon şov gibi çocuklara özel birbirinden güzel aktivitelerle çocuklar gün boyunca eğlenip şenliğin tadını çıkardı.

Yenilenen güçlü kadrosuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası da Kumlucalı vatandaşlar için muhteşem bir konser verdi. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde izleyenler hem dans edip hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.