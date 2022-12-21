AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntülerde ekiplerinin cansiperane şekilde çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. AFAD’dan 20 kişinin bulunduğu ve gönüllülerinde destek verdiği 50 kişilik Afyonkarahisar ekibi Kumluca’daki görevlerini tamamlayarak kente döndü. Ekiplerin yoğun çamur eşliğinde genelde su tahliyesi çalışmalarını yürüttükleri belirtildi.

Hayati İnanç vatandaşlarla söyleşi yaptı

Hayati İnanç vatandaşlarla söyleşi yaptı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Antalya Kumlucu’da yaşanan sel felaketi bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente geri döndü.

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