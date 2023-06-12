Çocukların yeteneklerini sergileme fırsatı vererek boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başladı.

Futbol, badminton, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, güreş, yüzme, judo ve tekvandonun yer aldığı 10 ayrı branşta yaz spor okulları açılarak yaklaşık 1500 çocuğun spor yapması hedefleniyor.

İlçe Spor Müdürü Erol Koca, “Yaz Spor Okullarımız, kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yapmayı ve sağlıklı bir yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş, özgüveni ve yetenekleri ile her yaştan insana örnek olan, çevresi ve dünyayı tanıyıp iyi bir iletişim kurabilen bir nesil için atılmış önemli adımlardan biridir. Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişmeleri hem de kişiliğin oluşması ve ruh sağlığının gelişmesi bakımından en önemli faaliyettir. Tüm çocuklarımızın Yaz Spor Okullarına iştirak ederek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Kurslarımız ücretsizdir ”dedi.