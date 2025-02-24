Kumluca’da yöneticilere yönelik "Soruşturma Teknikleri Kursu" düzenlendi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, okul ve kurumlardaki soruşturma süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kumluca’da "Soruşturma Teknikleri Kursu" gerçekleştirildi.

Kumluca Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kursa, Kumluca ve Finike ilçelerinden okul ve kurumların yöneticiler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi İsmail Seçilmiş tarafından verilen kursta, yöneticilere soruşturma süreçleri, yasal mevzuat, delil toplama, ifade alma teknikleri ve rapor hazırlama gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

Kursun açılışında konuşan Kumluca Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Tekdemir, yöneticilerin soruşturma süreçlerindeki rollerinin önemine vurgu yaparak, bu tür eğitimlerin yöneticilerin mesleki yeterliliklerini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Beş gün sürecek kursun sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek.