Antalya’nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencilerine "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesi çerçevesinde akülü arabalar ile uygulamalı eğitim verildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencilerine "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesi çerçevesinde akülü arabalar ile uygulamalı eğitim verildi.

Kumluca ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu genelgesi çerçevesinde, Kumluca Anaokulu öğrencilerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesi çerçevesinde akülü arabalar ile uygulamalı eğitim verildi.

“Çocuk Trafik Eğitim Parkı” projesine, Kumluca Anaokulu 5 yaş gruplarından 53 öğrenciye öncelikle teorik eğitim daha sonra akülü arabalar ile uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere şapka, boyama kitabı, boyama kalemleri, minik polis kartı ve şeker gibi hediyeler verildi. Minik öğrenciler uygulamalı trafik eğitiminde, ’yayalara yol verme’, ’dur’, ’yol ver’, ’yavaş’, ’kırmızı’, ’sarı’ ve ’yeşil ışık’ gibi trafik işaret ve levhaların anlamlarını öğrendi.

"Trafikte saygı küçük yaşta başlar"

Projeyle ilgili açıklama yapan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, “Bu uygulamalı eğitim parkurumuz yıl boyunca Kumluca’da bulunan bütün öğrencilerimize hizmet verecek. Trafiğe saygının küçük yaşta başladığını hepimiz biliyoruz. İnşallah çocuklarımız bu yaşta trafik kuralarını, trafik levhalarını öğrenerek hayatı boyunca bilinçli bir sürücü haline gelecekler” dedi.

"Eğitim başarıyla tamamlandı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, “Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan çocuk trafik pisti çalışması bünyesinde Kumluca Anaokulunda oluşturmuş olduğumuz trafik eğitim pistinde 22 öğrencimiz eğitim aldı. Bu eğitimlerin sonunda uygulamayı hep birlikte gördük. 22 öğrencimiz trafikte daha dikkatli olma, yayalara yol verme ve trafik kurallarına uyma konusunda eğitimlerini başarı ile tamamladılar” dedi.

Programa; Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri katıldı.