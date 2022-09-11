Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi Gödene caddesinde meydana geldi. Özkan Çağlayan’ın (42) 07 ABS 297 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz’ın kullandığı 07 KAY 02 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya girerken, Özkan Çağlayan’ın kullandığı 07 ABS 297 plakalı otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ve cipte yolcu olarak bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandılar. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içine sıkışan yaralıları araçtan çıkartarak ilk müdahalelerini yaptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan ve durumu ağır olan 42 yaşındaki Özkan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.