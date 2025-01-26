Kumluca Folklorik Deve Gösterisi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Akdeniz’in dört bir yanından gelen 120 deve, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Akdeniz’in dört bir yanından gelen 120 devenin katıldığı Kumluca Folklorik Deve Gösterisi düzenlendi. Gösteri boyunca develer, ustalıkla sergiledikleri mücadeleleri ve geleneksel süslemeleriyle büyük ilgi topladı. Yarışma sonunda kazanan develere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası, Kumluca Kaymakamlığı Kupası ve Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası takdim edildi.