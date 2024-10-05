Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Balıkçılar Derneği tarafından birincisi düzenlenen “Fishing Tournament” (Büyük Balığın Peşinde) yarışması düzenlendi.

Kumluca Karaöz Beş adalar mevkide düzenlenen “Kumluca Fishing Tournament” organizasyonuna farklı illerden yaklaşık 50 tekne ve 150 yarışmacı katıldı. Bu sabah saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan yarışma da 3 farklı kategoride 2 gün boyunca deniz üzerinde ter dökecek olan yarışmacılar, en büyük balık, en çok balık ve en çok yakala bırak kategorisinde birinci olmak için mücadele edecekler. İkinci günün sonunda Kumluca Karaöz koyunda ödül töreni düzenlenecek.