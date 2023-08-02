Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Kumluca’ya stadyum kazandırılması amacıyla başlattığı proje çerçevesinde Atatürk Stadyumu için ilk kazma vuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca’ya Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü imzalanmasının ardından Kumluca’da ilk kazma vuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje çerçevesinde Haziran ayında ihalesi yapılan Atatürk Stadyumu projesinde mevcut tribünlerin yıkılması için ekipler çalışmalara başladı. Eski yapıların yıkımıyla birlikte yeni stadyum için çalışmalar hızla sürdürülecek. Kumlucalı vatandaşlar için büyük öneme sahip olan güreş, deve güreşi ve çeşitli festivallerin düzenlenmesi amacıyla yapılacak stadyum Kumlucalı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Böcek’e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca ziyaretleri sırasında Kumlucalı vatandaşlardan stadyum talebi geldiğini hatırlatarak, “Halkımızdan gelen talep doğrultusunda hemen hazırlıklara başladık. Ekip arkadaşlarımız kısa sürede projeleri hazırlayarak ihale süreci tamamlandı. İlk kazmanın vurulmasıyla birlikte projede çalışmalar başladı. Stadyum 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak. Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyemiz ile birlikte stadyum projesini kısa sürede tamamlayacağız. Kumlucalı vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Kumluca’ya çok güzel bir stadyum kazandıracaklarını belirterek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.