Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü devir teslim töreni, MYO akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, MYO Müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun, Prof. Dr. H. Kürşat Çelik’ten devraldı.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Devir teslim töreni sırasında konuşan Dr. Çelik, müdürlük görevinin aslında bir bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağın daha iyi noktalara taşınacağına olan inancını dile getirerek müdürlük görevini Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun’a devretmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dr. Ahmet Çoşgun ise müdürlük görevini devreden Dr. H. Kürşat Çelik’e yapmış olduğu özverili çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Yüksekokul Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın kendisine emanet ettiği müdürlük görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde olacağını belirtti. Coşgun, “Öncelikle bu görevi şahsıma layık gören Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ediyorum. Tarımsal üretimin lokomotifi olan bir ilçede nitelikli ara insan gücüne vereceğimiz destek, inşallah yeni mezunlarımızla birlikte her geçen gün artarak devam edecek. Kumluca MYO olarak üniversite-sektör iş birlikleri, günceli yakından takip eden eğitim programlarımız ve nitelikli eğitim kadromuz ile üniversitemizin hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.