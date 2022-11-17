Antalya’nın Kumluca ilçesindeki bir talihliye Çılgın Sayısal Loto’nun 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyesi isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ilçede merak uyandırırken, bayide oyun oynamak isteyenlerin sayısının arttığı görüldü.

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki bir talihliye Çılgın Sayısal Loto’nun 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyesi isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ilçede merak uyandırırken, bayide oyun oynamak isteyenlerin sayısının arttığı görüldü.

Çılgın Sayısal Loto’nun 16 Kasım tarihli çekilişinde kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir kişi, 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. İkramiyenin Antalya’nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Ortaokul Sokak’taki bir bayiden dün saat 16.00 sıralarında oynanan kupona isabet ettiği belirlendi. Bayide ve ilçede talihlinin kim olduğu merak uyandırırken, vatandaşların şans oyunları oynamak için bayiye geldiği görüldü.

Şanslı bayiden oyun oynayan esnaf Abdullah Sezer, “Vatandaşımızın biri karşı bayide oynamış. Kime çıkmış ise kendisine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Kumluca’mıza yatırım yapar, insanlar iş sahibi olur. Bana çıksa gereken yardımları yaparım. Bana çıksa herkese yardım ederim” dedi.

Bayisine büyük ikramiye isabet eden Yaşar Yeşiloğlu, “Çılgın Sayısal Loto 180 milyon para bizim bayiimizden çıkmıştır. Arkadaşımızı kutluyoruz. Çılgın Sayısal çıkmaz demeyin. En büyük ikramiyeyi Antalya Kumluca Yeşiloğlu İddia bayisinde vermiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bizden çıktığı için de çok mutluyuz. Kumluca’mız için de, bizim için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Sokağı mutlu ederdim"

Şans oyunu oynayan Özcan Akkaya, “İddia bayii ile üleşirdim parayı bana çıksaydı. Ama iyi, buraya çıktığına sevindim. Arkadaşlarımız yararlansın, sıkıntı yok. Buraya yatırım yapacağız. Nereye yatırım yapacağız. Burada kazanılmış para buraya yatırım yapılır. Gerçekten Kumluca’ya harcardım parayı. Herkesi eğlendirirdim bir kere. Bu sokağı mutlu ederdim bir kere” dedi.