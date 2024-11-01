Antalya’nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlenen anlamlı etkinlik Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - İbrahim Bilgenoğlu’nun yönettiği Türk Müziği Topluluğu'nun “İstiklal Yolu’ndan Cumhuriyet'e” Tiyatral Oyunlu Konseri ile başladı.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından ilham alan tiyatral sahneler ve özenle seçilmiş müziklerle kurgulanan performans, izleyicilere milli mücadele yıllarının ruhunu yeniden yaşattı. Gecenin ikinci bölümünde ise, Bayram Ergin’in proje ve fikir danışmanlığını üstlendiği Anadolu Halk Dansları Topluluğu’nun “Millî Mücadele’den Cumhuriyete Kutlu Yolculuk-II” Tiyatral Halk Oyunları Gösterisi sahnelendi. Anadolu’nun dört bir yanından halk oyunları motifleriyle donatılan gösteri, izleyenleri tarihte yolculuğa çıkararak Cumhuriyet’e uzanan onurlu süreci coşkulu bir şekilde gözler önüne serdi. Anadolu Halk Dansları Topluluğu’nun koreografisi ve enerjisi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.