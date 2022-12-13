Süs bitkisi ve fidancılıkta Türkiye’nin önde gelen illerinden Yalova’da, yeni yeni tanınmaya başlayan turunçgillerin en ufak türü kumkuat (kamkat) meyvesinin fidanına talep her geçen gün artıyor.

Süs bitkisi ve fidancılıkta Türkiye’nin önde gelen illerinden Yalova’da, yeni yeni tanınmaya başlayan turunçgillerin en ufak türü kumkuat (kamkat) meyvesinin fidanına talep her geçen gün artıyor.

Kurduğu internet sitesi üzerinde Türkiye’nin dört bir yanına fidan satışı gerçekleştiren firma sahibi Soner Taştan, kumkuat meyvesinin tanınırlığının artmasıyla satışlarında da artış yaşanmaya başladığını söyledi. Kumkuatın bir narenciye türü olduğunu belirten Taştan, “Kumkuat bitkisi meyvesinin küçük olmasıyla şirin, bir o kadar da faydalı ve lezzetlidir. İçince bulundurduğu c vitamini, antioksidanı özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizin gelişmesinde, soğuk algınlığına karşı vücudumuzda olumlu yönde destek yapar. Bu nedenle de tercih edilen bir meyve ağacı türü” dedi.

Lüks mekanlar kullanıyor

Bahçelerin yanı sıra evlerde de kumkuatın yetiştirilebileceğini söyleyen Taştan, “Kumkuat meyvesi ülkemizin özellikle kıyı şeritlerinde ve ılıman iklimin yaşandığı bölgelerde yetişebilecek özel çeşitlerden bir tanesidir. Üzerinde 8 aya yakın meyvesinin kalması daha cazip hale gelmesini sağlamaktadır. Özellikle restoranlarda, otellerde, lüks mekanlarda kumkuatları görebiliriz” diye konuştu.

Taştan, 3’üncü yılından itibaren meyve veren kumkuat fidanının geçtiğimiz yıllara göre fiyatının daha uygun hale geldiğini anlattı. Fidan fiyatlarının 80 liradan başladığını dile getiren Taştan, ağacın iç mekanda da kolaylıkla yetiştirebileceğine dikkati çekti.

Meyve fidanı açısından sektörde mevsim itibariyle hareketlilik yaşandığını sözlerine ekleyen Taştan, şöyle konuştu:

“Dönem itibariyle ülkemizde meyvecilik sektöründe sezon başlamıştır. Büyük üreticiler kış sezonunda artık bahçelerini yenilemeye, ticari veya hobi bahçesi kurmaya başlamaktadır. Bu dönemde narenciyeler uykuda olmaz ama diğer meyve fidanları uykuya geçer. Böylelikle yer değiştirme olanağı sağlar hem de açık kök diye tarif ettiğimiz dikim şekline sezon olarak hazırdır bitkilerimiz. Biz de bu döneme hızlı bir giriş yaptık. Narenciye fidanlarımız rağbet görüyor. Bunun yanı sıra açık köklü meyve fidanlarımız devam etmektedir.”